ضجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة... والسلطات ترد

ردت الجهات الرسمية في السعودية، أمس الأحد، على الفيديو المتداول، والذي قيل إنه لمسؤولة أثناء رقصها في مناسبة عامة، مما أثار ضجة في المملكة.

وقالت أمانة محافظة جدة بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نفيدكم بأن مقطع الفيديو المتداول لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، ونأمل استقاء المعلومات من قنوات أمانة جدة الرسمية".

نفيدكم بأن مقطع الفيديو لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، نأمل استقاء المعلومات من قنوات الأمانة الرسمية. شكراً لتواصلكم. @sssmm1129 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 2, 2018

ويظهر المقطع إحدى السيدات، كانت تحمل مقصا لتدشين مشروع ما بقص شريط الافتتاح، وكانت تتراقص وتتفاعل مع الأهازيج المصاحبة للحفل، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل الناشطين.