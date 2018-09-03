المعلم: تحرير إدلب هو الموضوع الرئيسي للقمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا

صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن الموضوع الرئيسي للقمة الروسية – الايرانية – التركية سيكون تحرير إدلب السورية.

© Sputnik . Vitaly Belousov لافروف: الوضع القائم في إدلب لم يعد يحتمل

موسكو- سبوتنيك . وقال الوزير السوري خلال لقاء على قناة "روسيا 24" الروسية: "روسيا وايران وتركيا هي دول ضامنة لعملية أستانا لذلك دورها هام للغاية. وهذا يؤكد أهمية عقد اجتماع ثلاثي. نحن على يقين من أن الهدف الرئيسي لهذه القمة سيكون قضية تحرير إدلب. هذا ما ينتظره الشعب السوري".

وكانت القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران، المكرسة للتسوية السورية، قد عقدت عدة مرات.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، إمكانية عقد اجتماع لممثلي روسيا وتركيا وإيران على مستوى قادة الدول.

وتعتبر روسيا، وتركيا، وإيران دولا ضامنة لعملية السلام في سوريا وكذلك مسؤولة عن مراقبة مناطق خفض التصعيد الأربع.