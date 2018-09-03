الكويت... إجراءات حاسمة ضد سمك "العدسات اللاصقة"

اتخذت السلطات الكويتية إجراءات حاسمة ضد واقعة الغش التجاري التي تم اكتشافها في أحد متاجر الأسماك بوضع عدسات لاصقة فوق أعين السمك لتبدو وكأنها طازجة.

وقال موقع "بيان" الكويتي إن وزارة التجارة أغلقت المتجر الذي تم اكتشاف فيها الواقعة، دون تحديد اسم المتجرد أو موعد إغلاقه، فيما أظهرت إحدى الصور المنشورة على موقع تويتر انزلاق العيون الزائفة من فوق أعين السمكة.

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وتسببت الواقعة في موجة من سخرية المغردين الكويتيين من الخطوة التي أقدم عليها المتجر، وأطلقوا عليه "بوتيك فاشينستا السمك"، بينما علقت شركة لصيد وبيع الأسماك، قائلة إنها تبيع "سمك بدون عمليات تجميل"، فيما قال إن موضة العدسات اللاصقة وصلت إلى السمك.

وردت وزارة التجارة الكويتية على شكاوى الزبائن، قائلة إنه "بالإشارة لشكوى السمك المغشوش، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والموكلة إليها بحكم القانون"، ونوهت الوزارة إلى أنها تبذل دائمًا كل الجهد حرصا على سلامة المستهلكين.