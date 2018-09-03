بعد احتراق متحف البرازيل القومي... ما مصير الآثار المصرية الموجوده فيه

خاطبت وزارة الآثار وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، لموافاتها بتقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية الموجودة بالمتحف، خاصة بعد الحريق المروع الذي تعرض له متحف البرازيل القومي في مدينة ريو دي جانيرو الذي أتى على محتويات المتحف بالكامل.

وأعرب د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد لما حدث ووصفه بالخسارة الفادحة للبشرية والتراث الإنساني والتاريخي، كما أكد على تضامن وزارة الآثار التام مع المتحف واستعداد الوزارة الكامل للتعاون لتقديم المساعدات الأثرية والفنية وتوفيرالخبرات اللازمة لترميم القطع الأثرية بالمتحف في حالة طلب الحكومة البرازيلية ذلك.

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وكانت صور نقلتها محطة جلوبو التلفزيونية، قد كشفت أن حريقا هائلا نشب في متحف شيد قبل 200 عام في ريو دي جانيرو، والذي يحتوي على قطع أثرية تزيد عن 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية.

وطبقا لموقع جلوبو الإلكتروني لا توجد معلومات حتى الآن عن أي وفيات أو إصابات محتملة، كما لا توجد أي معلومات عن سبب الحريق أو نطاق الضرر الذي لحق بمتحف ريو الوطني، بحسب "رويترز".

ونشب الحريق في المتحف بعد ساعات الزيارة، وقال الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، في بيان إن دمار المبنى الذي كان يوما ما قصرا للأباطرة يعد "خسارة لا تحصى فادحة للبرازيل، لافتا إلى أنه فقدت أعمال وأبحاث ومعرفة 200 عام.