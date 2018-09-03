مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل

رام الله — سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد مواطن — لم تعرف هويته بعد — عقب إطلاق النار عليه قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل".
وانطلقت، أمس الأحد، مسيرة بحرية فلسطينية بمشاركة 50 قاربا من ميناء غزة تجاه الحدود البحرية الإسرائيلية لكسر الحصار.
وأطلقت البحرية الإسرائيلية مساء أمس، النار على المسيرة لإجبارها على العودة إلى الشاطئ، وكان على متن القوارب طلاب وجرحى بهدف كسر المنع الإسرائيلي للصيد في المنطقة العازلة، بحسب موقع "فلسطين اليوم".
وأكدت الهيئة العليا لكسر الحصار استمرار المسيرات برا وبحرا حتى كسر الحصار عن قطاع غزة، فيما حذر طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية جيش الاحتلال من المساس بالمشاركين في التظاهرة البحرية.
وصرح أبو ظريفة بأن الهيئة العليا قررت التعامل مع المنطقة العازلة في البحر تماما كما يتم التعامل مع المنطقة العازلة على الحدود الشرقية للقطاع غزة.
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