شويغو: 4 آلاف مدرسة في سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن نحو 4 آلاف مدرسة في سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار.

موسكو — سبوتنيك . قال شويغو في احتفال أمام تلاميذ المدارس الداخلية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في الذكرى العاشرة لتأسيسها، اليوم الاثنين: "قبل مجيئي إلى هنا، اطلعت على تقرير حول مدى استعداد النظام التعليمي في سوريا ، التي تعاني كثيرا، لبداية العام الدراسي، هناك نحو 3.9 ألف مدرسة بحاجة لإعادة إعمار".وأشار وزير الدفاع إلى أن الأطفال بدؤوا الدراسة في حوالي 14 ألف مدرسة، تمكنا من إعادة إعمارها بشكل أو بآخر خلال هذا الوقت.وأكد معاون وزير التربية السوري، الدكتور سعيد خرساني، يوم 30 أغسطس/ آب الماضي، أن 14 ألف مدرسة في مختلف أرجاء البلاد قد أصبحت جاهزة لاستقبال 4 ملايين تلميذ.

وتعاني سوريا منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.