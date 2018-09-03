نائب الرئيس اليمني السابق: نحتاج عاصفة تصحيح سياسي

شن خالد محفوظ بحاح، النائب السابق للرئيس اليمني، اليوم الاثنين، هجوما على الرئيس عبد ربه منصور هادي، مطالبا بإجراء تصحيح سياسي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بحاح في تغريدة على "تويتر": "معاناة الشعب اليمني كبرت على رئاسته الشرعية، ومن المسؤولية الوطنية والإقليمية والدولية التدخل لإنقاذه".

ودعا بحاح، الذي شغل منصب نائب الرئيس، رئيس الوزراء إلى "الحجر على من يتسبب في تدمير البلاد، في إشارة إلى الرئيس اليمني وحكومته"، مضيفا: "الشرعية لمن يحافظ على كرامة العباد".ورأى أن اليمن يحتاج إلى "عاصفة تصحيح سياسي قبل أي شيء".وكان الرئيس اليمني قد أقال بحاح في 3 أبريل/ نيسان 2016، من رئاسة الوزراء وعين بدلا عنه أحمد عبيد بن دغر ، وعين اللواء الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نائبا لرئيس الجمهورية.وأرجع الرئيس هادي قرار إقالة بحاح إلى "الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية".ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.