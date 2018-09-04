صحيفة: تسريب يحذر من "الصفقة العسكرية الكبرى" مع قطر

نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" تقريرا بعنوان "تسريب من وزارة الخزانة البريطانية يحذر من إتمام "الصفقة"، التي وصفتها الصحيفة بـ"الكبرى"، مع قطر.

وقالت الصحيفة البريطانية: "إن تقريرا حكوميا صدر عن وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا حذر من أن إتمام صفقة بيع مقاتلات من طراز تايفون إلى قطر يستلزم دعما غير معتاد من دافعي الضرائب في بريطانيا".

© AFP 2018 / Petros Karadjias قطر تطلب قرضا لشراء مقاتلات "تايفون"

وأشار التقرير إلى "أنه في حال تعثر قطر في إتمام التزاماتها المالية في الصفقة، والبالغة 6 مليارات جنيه استرليني، فإن مليارات الجنيهات ستضيع من الميزانية العامة"، مؤكدة أن الاتفاق "تم في نهاية العام الماضي ببيع 24 مقاتلة من طراز تايفون لقطر مع حزمة من الأسلحة المتعلقة وعمليات التدريب للطيارين القطريين".

ولفتت "الديلي تلغراف" إلى أن قطر أصبحت أكثر عزلة عن جيرانها خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات معها لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو الاتهام الذي تنفيه الدوحة، لكن كل الإجراءات التي اتخذت ضدها تلقي بالشك حو مدى قوة اقتصادها.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، قولهما، إن "الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز تايفون"، مؤكدين أن وكالات ائتمان التصدير ستدعم التمويل الذي يبلغ نحو أربعة مليارات دولار.

وأبرمت قطر عقدا بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6.62 مليار دولار) مع شركة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية الدفاعية في ديسمبر/ كانون الأول لشراء 24 مقاتلة تايفون.