صحيفة عبرية تكشف مخططا إسرائيليا جديدا بشأن القدس

رام الله — سبوتنيك. وسيتم تخصيص 75 وحدة سكنية استيطانية للمستوطنين في مستوطنة "رمات شلومو" وبالقرب من محطة القطار الخفيف.
وأكدت الصحيفة أنه "تم شراء المنطقة المخصصة للبناء في عام 1973 من قبل السفير الإسرائيلي السابق في إيران مئير آزري"، مضيفة أنه "على الرغم من ذلك أستمر الفلسطينيون في العيش هناك واستعمال الأراضي حتى العام 2012 وتم تهجير وطرد السكان الفلسطينيين من الأرض والعمارة السكنية في أعقاب دعوى قضائية قدمها عضو بلدية الاحتلال أرييه كينغ، الذي يشغل منصب مدير صندوق أرض إسرائيل".
يذكر أن 7 عائلات إسرائيلية تعيش في حي "بيت حنينا" وخمسة من الشبان العزاب الذين استولوا على عقارات للفلسطينيين بزعم ملكية اليهود لهذه العقارات وذلك عبر مستندات ووثائق، وصفها خبراء فلسطينيون بالمزورة، والذي تم عبرها السيطرة على هذه العقارات بعد طرد ساكنها الفلسطينيين.
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