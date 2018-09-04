صحيفة عبرية تكشف مخططا إسرائيليا جديدا بشأن القدس

تدرس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس، الأربعاء المقبل، مخططا يقضي ببناء 150 وحدة استيطانية جديدة في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس بينها 75 وحدة استيطانية، وذلك وفقا للصحافة الإسرائيلية.

رام الله — سبوتنيك. وسيتم تخصيص 75 وحدة سكنية استيطانية للمستوطنين في مستوطنة "رمات شلومو" وبالقرب من محطة القطار الخفيف.

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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية التي كشفت النقاب عن المخطط اليوم الثلاثاء: "إن جلسة لجنة التنظيم تعتبر خطوة حاسمة نحو بناء 75 وحدة سكنية لليهود ببيت حنينا وبعد المصادقة المتوقعة وإيداع المخطط سيتم منح 45 يوما لتقديم الاعتراضات وبعد ذلك يتم تقديم المخطط إلى اللجنة المركزية للتنظيم والبناء للمصادقة عليها ويقدر أن يتم الإعلان عن مناقصات البناء ونشرها في مطلع عام 2019".

وأكدت الصحيفة أنه "تم شراء المنطقة المخصصة للبناء في عام 1973 من قبل السفير الإسرائيلي السابق في إيران مئير آزري"، مضيفة أنه "على الرغم من ذلك أستمر الفلسطينيون في العيش هناك واستعمال الأراضي حتى العام 2012 وتم تهجير وطرد السكان الفلسطينيين من الأرض والعمارة السكنية في أعقاب دعوى قضائية قدمها عضو بلدية الاحتلال أرييه كينغ، الذي يشغل منصب مدير صندوق أرض إسرائيل".

يذكر أن 7 عائلات إسرائيلية تعيش في حي "بيت حنينا" وخمسة من الشبان العزاب الذين استولوا على عقارات للفلسطينيين بزعم ملكية اليهود لهذه العقارات وذلك عبر مستندات ووثائق، وصفها خبراء فلسطينيون بالمزورة، والذي تم عبرها السيطرة على هذه العقارات بعد طرد ساكنها الفلسطينيين.