إعلام: ‏حريق بمحيط السفارة الأمريكية في ليبيا وسماع إطلاق نار

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن حريقا قد اندلع في سور السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية طرابلس، ويرجع ذلك لاشتباكات بالأسلحة وقعت بين اللواء السابع التابع للجيش الليبي وعدد من الميلشيات المسلحة.

وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، تلقيهم بلاغا من شهود عيان بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس، يؤكدون فيه اشتعال حريق بمقر السفارة، مضيفا أن وحدات الدفاع المدني لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب كثافة النيران.

ونقلت الصحيفة عن هيئة السلامة الوطنية تأكيد هذه الأنباء، ولفتت إلى توجه عدد من شاحنات الإطفاء إلى عين المكان، للسيطرة على الحريق الذي لم تُعرف أسبابه بعد.

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو بعد إطلاق صواريخ... ليبيا تغلق مطار طرابلس

وتشهد العاصمة طرابلس منذ فجر الأحد قبل الماضي، اشتباكات عنيفة بين اللواء السابع من جهة وكتيبة ثوار طرابلس والدعم المركزي بوسليم، "كتيبة غنيوة" من جهة ثانية، مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى، كما تشهد العاصمة حالة انفلات أمني غير مسبوق نتيجة هذه الاشتباكات.

وقالت وكالة الأنباء الليبية، إن "مليشيا اللواء السابع أعلنت سيطرتها على كامل طريق المطار بطرابلس، وطرد كافة المليشيات الأخرى التي كانت متمركزة هناك".

ونشر المكتب الإعلامي لمليشيا اللواء شريط فيديو على صفحته بالفيسبوك لما قال إنه دخول قواته إلى طريق المطار في طرابلس بما يفيد تقدّمه بشكل كبير داخل العاصمة.

وأظهر شريط الفيديو الموقّع بشعار اللواء إنه دخل طريق المطار معلنا أنه "منتصر لأجل ليبيا"، بحسب وصفه.

وأعلن المكتب الإعلامي لمليشيا اللواء عن انقطاع الاتصالات وحجب موقع "الفيسبوك" عن طرابلس والمناطق التي يسيطر عليها من قبل الفصائل والمليشيات الأخرى.