بعد رفضها طلب الملك سلمان... دولة تتخذ إجراء غير مسبوق مع قطر

كشف مسؤول أفريقي عن اعتزام بلاده اتخاذ قرار لأول مرة مع قطر، وذلك بعدما كشف الشهر الماضي، عن رفض بلاده طلبا من العاهل السعودي ضد الدوحة.

وقال فيصل موسى، سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة، في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية، إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا سوف يزور الدوحة خلال العام الجاري لبحث تطوير العلاقات ودفعها إلى مزيد من التقدم والقوة.

وكرر المسؤول ما قاله سابقا، بشأن أن "دول الحصار ومنذ بداية الأزمة الخليجية مارست وما زالت تمارس ضغوطا على بلاده لمقاطعة قطر، ولكن بلاده رفضت هذه الضغوط لأنها تتنافى مع القيم التي دعا إليها الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بعدم التدخل في شؤون الآخرين".

وقال السفير:

"الآن نجهز لزيارة سعادة وزير خارجية جنوب أفريقيا إلى الدوحة قريبا، وتعقبها زيارة فخامة رئيس جنوب أفريقيا أواخر العام الجاري وربما في نوفمبر أو ديسمبر في زيارة رسمية هدفها تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة القطاعات والمجالات".

وتابع:

"نحن الآن في طريقنا إلى رفع التأشيرة تماما عن القطريين الراغبين في الذهاب إلى جنوب أفريقيا. ونحن نرى زيادة واضحة من الطلبات للذهاب إلى جنوب أفريقيا، حيث ازدادت التأشيرات للقطريين بنسبة كبيرة العام الماضي، خاصة مع التسهيلات التي قدمناها للقطريين في الحصول على التأشيرة. كما نرى أيضا طلبا متزايدا على تأشيرات رجال الأعمال".

وأشاد بالعلاقات بين قطر وجنوب أفريقيا، وخاصة في الفترات الأخيرة حيث زاد التعاون التجاري والاقتصادي بشكل كبير، لافتا إلى أن "هذه العلاقات القوية قد أسسها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وسارت منذ حينها بشكل سريع وأصبحت أكثر قوة ونموا".