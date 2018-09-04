محطات الحرب الإلكترونية السورية تحرف عددا من الصواريخ الإسرائيلية

أكد مصدر أمني سوري أن الدفاعات الجوية السورية استطاعت حرف عدد من الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريفي حماة وطرطوس.

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الثلاثاء، إن "محطات الحرب الإلكترونية السورية استطاعت حرف عدد من الصواريخ الإسرائيلية عن مسارها ومنعتها من تحقيق أهدافها".

© AP Photo / Ariel Schalit طائرات إسرائيلية تقصف منطقة وادي العيون في ريف حماة... وسماع دوي انفجارات

وأشار المصدر إلى أن "الصواريخ الإسرائيلية سقطت على ريفي طرطوس وحماة الغربي ".

وكانت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء قد نقلت عن مصادر طبية قولها إن "شخصا واحدا قتل وأصيب 8 آخرون جراء سقوط الصواريخ في ريفي طرطوس وحماة الغربي".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "منظومات الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض مواقع الجيش العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة".

وأضاف المصدر "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار".