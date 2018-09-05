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01:09 05 سبتمبر/ أيلول 2018
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    نواكشوط، موريتانيا

    موريتانيا: المعارضة تدفع الحزب الحاكم إلى جولة انتخابية ثانية

    CC0
    العالم العربي
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    أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن "النتائج تتجه إلى إجراء شوط ثان في جميع بلديات العاصمة نواكشوط بين الحزب الحاكم وتحالف المعارضة".

    نواكشوط — سبوتنيك. وقال المصدر: "بعد فرز نحو 98 بالمائة من الأصوات الخاصة بالانتخابات البلدية تصدرت لوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وأحزاب منتدى المعارضة في أغلب بلديات العاصمة نواكشوط، دون أن يحقق أحد المتنافسين أغلبية".

    وبحسب النتائج، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، فقد وصلت نسبة الفرز في بلدية عرفات 98,96 بالمئة وحصل تحالف منتدى المعارضة على 6649 أي نسبة 29,39 بالمئة، فيما حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 5735 أي نسبة 25,35 بالمئة، وفي بلدية الرياض وصلت نسبة الفرز 92,42 بالمئة، وحصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 2064 أي نسبة 14,86 بالمئة، وحصل تحالف المعارضة على 1402 أي نسبة 10,10 بالمئة.

    انتخابات و صناديق اقتراع
    © REUTERS / Eric Gaillard
    بدء فرز أصوات الناخبين في موريتانيا وتوقع نسبة مشاركة مرتفعة
    وفي نتائج مجلس النواب أظهرت بيانات رسمية أصدرتها اللجنة المستقلة للانتخابات تقدم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم يليه حزب تواصل الإسلامي ثم حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، وفي اللائحة الوطنية للنساء حافظت هذه الأحزاب على نفس الترتيب.

    وتمكن حزب الاتحاد الحاكم من إحكام سيطرته على انتخابات المجالس الجهوية التي أحدثت في التعديل الدستوري الأخير، حيث أظهرت نتائج المجالس الجهوية بعد فرز 62 بالمئة من أصوات الناخبين أن الحزب الحاكم سيطر على 7 مجالس من مجموع 13 مجلسا مع إمكانية أن يحقق اكثر مع تقدم الفرز.

    وفي العاصمة نواكشوط نافس حزب تواصل الإسلامي بقوة حزب الاتحاد الحاكم في المجلس الجهوي للعاصمة حيث لا يزال مرشح الحزب محمد جميل منصور، يتفوق على باقي المرشحين بعد فرز 74 بالمائة من الأصوات.

    وفي مدينة انواذيبو ثاني أكبر المدن الموريتانية تقاسمت أحزاب الكرامة والاتحاد من أجل الجمهورية وحزب تواصل والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد) المقاعد النيابية الأربعة عن المدينة.

    وفي انتخابات المجلس الجهوي بانواذيبو، أرغم حزب تواصل حزب الاتحاد الحاكم على خوض شوط ثان بعد أن فشل الحزب الحاكم في الحصول على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات.

    وفي الولايات الداخلية تأكد حتى الآن تأجيل الحسم إلى الشوط الثاني في 20 مجلسا بلديا، سيتنافس فيها حزب الاتحاد مع أحزبا المعارضة وخاصة حزب تواصل الإسلامي.

    وكان نحو 1.4 مليون موريتاني قد انتخبوا، السبت الماضي، نوابهم إلى الجمعية الوطنية بالإضافة إلى مستشاريهم الجهويين والبلديين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, انتخابات, نواكشوط, موريتانيا
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