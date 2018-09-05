مصر للطيران تكافئ الطلبة المتفوقين بـ"رحلة العمر" إلى أوروبا

غادر صباح اليوم الأربعاء 5 سبتمبر/ أيلول، على متن رحلة "مصر للطيران" رقم 705 MS، المتجهة إلى ميلانو في إيطاليا، 60 طالبا من المتفوقين وأوائل الثانوية العامة المصرية، وهي الرحلة التي تنظمها الشركة سنويا تحت عنوان "رحلة العمر".

وقال بيان صادر عن شركة مصر للطيران، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الرحلة جاءت في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وذلك حرصا على تشجيعهم على المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.

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وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة اعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ سنوات، من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم، وهذا العام قدمت مصرللطيران تذاكر مجانية لـ60 طالبا متفوقا، لزيارة عدة مدن أوروبية، تبدأ بزيارة ميلانو.

من جانبه، صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن قطاع "الكرنك" للسياحة التابع لمصر للطيران، يشارك أيضا في تنظيم "رحلة العمر" هذا العام، من حيث الإقامة والانتقالات والوجبات في المدن التي سيزورها الطلبة.

وتقدم الطلبة ومشرفو الرحلة بالشكر والتقدير للشركة الوطنية على هذه المبادرة، التي تأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة اهتماما بالغا، حسب البيان.

وكان في وداع الطلبة بمطار القاهرة، مسؤولو العلاقات العامة والدعاية والإعلام والمحطة بمصرللطيران، والذين قاموا بإنهاء إجراءات سفر الطلبة ومشرفي الرحلة، بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وتم استقبالهم بصالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة.