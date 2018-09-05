"أنصار الله": دول التحالف تعرقل سفر وفدنا إلى مشاورات جنيف

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأربعاء، دول التحالف العربي بعرقلة سفر وفد الجماعة لحضور المشاورات المقررة في جنيف حول الأزمة اليمنية.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، عن مصدر في الوفد الحوثي المفاوض، أن "الأمم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد"، مضيفا أنه "هناك انعدام تام لأية ضمانات حقيقية لعودة الوفد الوطني عقب المشاورات في جنيف".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais حكومة صنعاء تتهم التحالف بطباعة 1.5 تريليون ريال

من جانبه أعلن وفد صنعاء إلى مشاورات السلام المقررة يوم الخميس في جنيف، أن الأمم المتحدة لم تستطع استصدار ترخيص من التحالف بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد والجرحى والعالقين.

واعتبر المصدر "محاولة تبرير دول العدوان أن ثمة شروط مسبقة للوفد مغالطة مكشوفة تعبر عن نوايا حقيقية لإفشال المبعوث الأممي"، وأضاف:

لا نفهم سبب عدم توفير طائرة عمانية للوفد الوطني غير الاستهتار بالحل السياسي والسلمي في اليمن.

ولفت إلى أنه "سبق وأوقفت دول العدوان طائرة المبعوث الأممي في مطار صنعاء لأكثر من أربع ساعات"، مضيفا "تأخر الوفد الوطني من العودة لأكثر من ثلاثة أشهر في مسقط بعد انتهاء مفاوضات الكويت ثم عاد بترتيبات خارج إطار الأمم المتحدة".