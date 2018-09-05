"أنصار الله": دول التحالف تعرقل سفر وفدنا إلى مشاورات جنيف

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، عن مصدر في الوفد الحوثي المفاوض، أن "الأمم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد"، مضيفا أنه "هناك انعدام تام لأية ضمانات حقيقية لعودة الوفد الوطني عقب المشاورات في جنيف".
واعتبر المصدر "محاولة تبرير دول العدوان أن ثمة شروط مسبقة للوفد مغالطة مكشوفة تعبر عن نوايا حقيقية لإفشال المبعوث الأممي"، وأضاف:
لا نفهم سبب عدم توفير طائرة عمانية للوفد الوطني غير الاستهتار بالحل السياسي والسلمي في اليمن.
ولفت إلى أنه "سبق وأوقفت دول العدوان طائرة المبعوث الأممي في مطار صنعاء لأكثر من أربع ساعات"، مضيفا "تأخر الوفد الوطني من العودة لأكثر من ثلاثة أشهر في مسقط بعد انتهاء مفاوضات الكويت ثم عاد بترتيبات خارج إطار الأمم المتحدة".
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