اليمن... الجيش يسيطر على قرى شمال صعدة

أحرز الجيش اليمني المدعوم بالتحالف، اليوم الأربعاء، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي "أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرى آل شريم والمحرق وآل علي صالح في محيط منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم شمال صعدة".

وأكد العميد مجلي "أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي، فيما لاذ من تبقى من عناصرها بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش، مخلفة جثث قتلاها وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وفي سياق متصل، قالت "سبأ" إن "الجيش أحبط محاولة تسلل مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية إلى مواقع في منطقه المحجر التابعة لمديرية باقم وأجبرتها على التراجع والفرار".

وأشارت إلى "أن المعارك تزامنت مع غارات مركزة لطيران التحالف العربي على مواقع للمليشيات الانقلابية، وتعزيزات كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم".

وكان الجيش اليمني أعلن في 21 أغسطس/آب المنصرم، اقتحام منطقة مران معقل زعيم جماعة أنصار الله في صعدة من 4 محاور، وسيطر على عدد من المواقع.

يُذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.