أول تعليق للحوثي على تصريحات شقيق الملك سلمان بشأن حرب اليمن

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تصريحات الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود إيجابية، وتدلل على وعي كبير لدى الأمير الرافض للعدوان على اليمن".
تصريحات الامير احمد بن عبد العزيز ال سعود ايجابية وتدلل على وعي كبير لدى الامير الرافض للعدوان على اليمن— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٤ سبتمبر ٢٠١٨
فهل سيعي النظام المسار الجنوني الذي بات يرفضه الجميع حتى وصل الرفض الى العائلة السعودية.
ام ان حبهم للاجرام بحق الشعب اليمني الصامد سيبقى سيد الموقف.
واقترب الأمير السعودي البارز من المحتجين وتحدث إليهم، قائلا: "ليش تقولون على آل سعود؟ آل سعود إيش دخلهم بهذا الهتاف، لا ناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث، في أفراد معينين يمكن المسؤولين"، ليجيب على تساؤل محتج عن هوية المسؤولين بالقول: "المسؤولين الملك وولي عهده ومسؤولين آخرين".
وردا على مطالبة المحتجين وقف حرب اليمن، قال الأمير: "أنا تمنيت الحرب في اليمن توقف اليوم قبل بكرة". فيما دعا محتج آخر لوقف ما وصفه بـ"القمع في البحرين"، ليرد الأمير بالقول: "إن شاء الله".
الأمير أحمد بن عبدالعزيز يقول للمعارضين بعد ماهتف بالقول" يسقط آل سعود"رد الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالقول "آل سعود ايش دخلهم بهذا الهتاف لاناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث"، وقال يجب توجه هذا الكلام للمسؤولين الحاليين "الملك ولي العهده" وتمنى بان تنتهي حرب #اليمن pic.twitter.com/dCUe7LVY7O— علي بن ثامر (@alibinthamer) ٣ سبتمبر ٢٠١٨
سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق.https://t.co/NP7OOWsEJK#واس— واس (@spagov) ٤ سبتمبر ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)