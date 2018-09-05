أول تعليق للحوثي على تصريحات شقيق الملك سلمان بشأن حرب اليمن

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، مساء أمس الثلاثاء، على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، حول مهاجمة الأمير السعودي البارز، أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيقه العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده.

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تصريحات الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود إيجابية، وتدلل على وعي كبير لدى الأمير الرافض للعدوان على اليمن".

وتابع رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، "فهل سيعي النظام المسار الجنوني الذي بات يرفضه الجميع حتى وصل الرفض إلى العائلة السعودية، أم أن حبهم للإجرام بحق الشعب اليمني الصامد سيبقى سيد الموقف"، حسب قوله.



تصريحات الامير احمد بن عبد العزيز ال سعود ايجابية وتدلل على وعي كبير لدى الامير الرافض للعدوان على اليمن

فهل سيعي النظام المسار الجنوني الذي بات يرفضه الجميع حتى وصل الرفض الى العائلة السعودية.

ام ان حبهم للاجرام بحق الشعب اليمني الصامد سيبقى سيد الموقف. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

وكان نشطاء قد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الأمير السعودي وهو يناشد المتظاهرين الغاضبين الذين هتفوا أمامه أثناء دخوله لمقر إقامته في لندن، بهتافات منددة بسياسات العائلة الحاكمة في المملكة، بأن أسرة "آل سعود" لا دخل لها بهذه السياسة وأن المسؤولية تقع كاملة على الملك سلمان وولي عهده.

واقترب الأمير السعودي البارز من المحتجين وتحدث إليهم، قائلا: "ليش تقولون على آل سعود؟ آل سعود إيش دخلهم بهذا الهتاف، لا ناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث، في أفراد معينين يمكن المسؤولين"، ليجيب على تساؤل محتج عن هوية المسؤولين بالقول: "المسؤولين الملك وولي عهده ومسؤولين آخرين".

وردا على مطالبة المحتجين وقف حرب اليمن، قال الأمير: "أنا تمنيت الحرب في اليمن توقف اليوم قبل بكرة". فيما دعا محتج آخر لوقف ما وصفه بـ"القمع في البحرين"، ليرد الأمير بالقول: "إن شاء الله".

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يقول للمعارضين بعد ماهتف بالقول" يسقط آل سعود"رد الأمير أحمد بن عبدالعزيز بالقول "آل سعود ايش دخلهم بهذا الهتاف لاناقة لهم ولا جمل بالذي يحدث"، وقال يجب توجه هذا الكلام للمسؤولين الحاليين "الملك ولي العهده" وتمنى بان تنتهي حرب #اليمن pic.twitter.com/dCUe7LVY7O — علي بن ثامر (@alibinthamer) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

© REUTERS / بيان من شقيق الملك سلمان بشأن انتقاده للملك وولي عهده

وصرح أحمد بن عبد العزيز، أن "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس ).

وتابع: "لقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".



سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق.https://t.co/NP7OOWsEJK#واس — واس (@spagov) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد، وفقا للأمم المتحدة.

وأصدر الأمير السعودي البارز، أحمد بن عبد العزيز آل سعود، بيانا، مساء أمس، بشأن مهاجمته لشقيقه العاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده.