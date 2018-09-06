رغم الأزمات... ليبيا تسجل أعلى معدل أرباح من إيرادات النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، أن مؤسسة النفط قد سجلت هذا العام أعلى نسبة إيرادات وصلت إلى 13.6 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي إذا تمكنت المؤسسة من مواصلة عملها دون عوائق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018 ، كانون الثاني/يناير إلى نهاية تموز/يوليو، 13.6 مليار دولار أمريكي"، مشيرة إلى أنه "بالرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن، إجمالي الإيرادات لعام 2017 التي بلغت 13 مليار دولار أمريكي".

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وأضاف البيان "إذا تمكنت المؤسسة من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 بالمئة".

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية "طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت لضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد".

وأوضح أن "المشكلة هي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه بلادنا وقمنا بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً على المبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها".

وأتم رئيس المؤسسة "أدعو كلاً من وزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل، فمن خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية".