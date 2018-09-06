ليبيا... استئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

أعلن وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني الليبية، ميلاد معتوق، عودة مطار معيتيقة في طرابلس للعمل، اليوم الخميس، بعد توقفه عدة أيام إثر اندلاع معارك بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة الليبية.

© Sputnik . Andrey Stenin رغم الأزمات... ليبيا تسجل أعلى معدل أرباح من إيرادات النفط

القاهرة — سبوتنيك . قال المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات، ظهر اليوم الخميس، حسب "بوابة الوسط" الليبية، "إن الرحلات تستأنف من مطار معيتيقة الدولي خلال ساعات قليلة".

يذكر أن صواريخ كانت قد أصابت مطار معيتيقة وألحقت أضرارا بطائرة كانت تستعد للإقلاع، يوم 19 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال متحدث من قوة الردع الخاصة "إن صاروخا أصاب طائرة إيرباص 320 في حين أصابت صواريخ أخرى صالة الوصول في مطار معيتيقة حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي لكن أحدا لم يصب"، حسبما نقلت "رويترز"، فيما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تلفيات بالمدرج وثقوبا في جناح وهيكل الطائرة.