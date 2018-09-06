الدفاع المدني السعودي ينشر وحدات في مكة ويحذر المواطنين

طبقت إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة، أمس الأربعاء، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقا، والتي تضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيا، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيرا متقدما من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من مكة.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy هطول أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة في مكة

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني في مكة، الرائد نايف الشريف، أن الإدارة وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقا احترازيا، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس ).

وأفاد الرائد الشريف، أنه تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها، وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.