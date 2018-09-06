المجلس السياسي في صنعاء يحمل التحالف مسؤولية عرقلة وصول وفده إلى جنيف

حمل المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، اليوم الخميس، التحالف العربي مسؤولية عرقلة انتقال الوفد للمشاركة في مشاورات جنيف.

القاهرة — سبوتنيك . وقال المجلس في تصريح على لسان مصدر مسؤول بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" : "إن قوى العدوان لا تزال ترفض منح ترخيص لطائرة عُمانية لنقل الوفد الوطني".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الدفاع الجوي السعودي: اعتراض صاروخ أطلقه "أنصار الله" على جيزان وأكد المصدر "تمسك المجلس السياسي الأعلى بالعملية السياسية، وترحيبه بجهود السلام وكل الجهود التي تبذل من أجل عقد المشاورات والمفاوضات السياسية، وفي مقدمتها جهود المبعوث الأممي، مارتن غريفيث".

وأشار إلى أن "القيادة السياسية حريصة على ضمان أمن وسلامة الوفد، وذلك نتيجة التجارب السابقة التي عجزت فيها الأمم المتحدة عن ضمان انتقال آمن وسلس للوفد الوطني، وعجزت عن الترتيب لعودته من الكويت، لمدة ثلاثة أشهر، قضاها في مسقط".

ولفت إلى "أنه من المؤسف أن يتكرر هذا العجز بعدم القدرة على توفير طائرة عُمانية لنقل الوفد".

وأضاف: "ذلك العجز يزيد من القلق تجاه القدرة على إلزام قوى العدوان بفتح مطار صنعاء، أو تبادل الأسرى، بصورة كاملة، في ظل تلكؤ قوى العدوان تجاه أبسط القضايا المتمثلة في الانتقال بطيران آمن للوفد الوطني إلى جنيف".