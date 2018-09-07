البرازيل تواجه السعودية والأرجنتين في أكتوبر

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الليلة الماضية إن المنتخب سيذهب إلى السعودية لمواجهة صاحبة الأرض ثم الأرجنتين في مباراتين وديتين في أكتوبر/تشرين الأول.

وتلعب بطلة العالم خمس مرات ضد السعودية في الرياض يوم 12 أكتوبر ثم الأرجنتين في جدة بعد ذلك بأربعة أيام، بحسب رويترز.

ويستعد فريق المدرب تيتي لمواجهة الولايات المتحدة في نيو جيرزي اليوم الجمعة ثم السلفادور في ماريلاند يوم الثلاثاء.

يذكر أن المنتخب البرازيلي خروج بنحو مفاجئ من ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018 على يد المنتخب البلجيكي، بينما خسرت السعودية في افتتاح كأس العالم 5 — صفر أمام روسيا صاحبة الأرض، ثم تعثرت 1 — صفر بصعوبة أمام أوروغواي، قبل أن تفوز 2-1 على المنتخب المصري.