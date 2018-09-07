مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة ملياري دولار

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للبترول والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل دعم توفير مواد بترولية بملياري دولار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن التمويل يأتي ضمن اتفاقية بين مصر والمؤسسة الإسلامية قيمته ثلاثة مليارات دولار لدعم وتوفير سلع أساسية للمواطنين، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Kyodo مصر تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب اليابان في ضحايا زلزال هوكايدو

في سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم الجمعة، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعب يوميا.

وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق، إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.