مصر توقع اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية بقيمة ملياري دولار

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن التمويل يأتي ضمن اتفاقية بين مصر والمؤسسة الإسلامية قيمته ثلاثة مليارات دولار لدعم وتوفير سلع أساسية للمواطنين، بحسب "رويترز".
وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق، إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
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