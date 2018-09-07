بيان رسمي بشأن "خبر" أشعل الرأي العام في السودان

أثارت أنباء عن إفلاس بنك "الخرطوم" في السودان، جدلا واسعا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم حيال ذلك.

ودشن السودانيون هاشتاغات مختلفة مثل #بنك_الخرطوم للتعبير عن قلقهم من هذه الأنباء، معتبرين أنه ليس هناك دخان دون نار.

العود كان مافيهو شق مابقول طق ومافي دخان من غير نار حسب أمثالنا الشعبية وشح السيولة وإمساك التجار عن إيداع أموالهم بالبنوك كلها أسباب تؤشر لوجود مشكلة ما واذا استمر الحال على ماهو عليه فإعلان الإفلاس مسألة وقت ليس إلّا. #بنك_الخرطوم — Mohammed Alfadil (@Alkemain) September 7, 2018

لكن بنك السودان المركزي، أصدر بيانا، ينفي تلك الأنباء، واصفا إياها بالشائعات المضللة التي تضر بالجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

وأكد أن البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال مروجي الشائعات.

وقال مدير بنك "الخرطوم"، فادي الفقيه، الجمعة، إن البنك حقق رقما قياسيا في نتائجه المالية غير المراجعة للنصف الأول من العام 2018، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، خبر انهيار بنك "الخرطوم" وسارع البنك المركزي بنفي الخبر قبل نفي الفقيه.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH خبر يزلزل الرأي العام في السودان... والمخابرات تصدر بيانا عاجلا

وارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 59,3 مليار جنيه بنسبة نمو 133 في المئة عن نفس الفترة من 2017.

وأشار الفقيه إلى أن إجمالي ودائع العملاء بلغت 46,6 مليار جنيه بنسبة نمو 120 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ صافي التمويل المقدم من البنك حوالى 23,8 مليار جنيه.

أضاف حسب وكالة السودان للأنباء، أن نقاط بيع البنك انتشرت في جميع المناطق وبلغت 1300 نقطة، مع استمرار البنك في توسع فروعه وزيادة عدد توكيلاته حيث بلغ عددها 140 فرعا وتوكيلا.

وأكد الفقيه أن النتائج التي حققها البنك جاءت بفضل جهود العاملين وتميزهم في الأداء، مشيرا إلى تطلعهم للمزيد من الانتشار وتقديم أحدث المنتجات والخدمات للارتقاء بالصادرات السودانية.