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02:41 08 سبتمبر/ أيلول 2018
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    احتجاجات البصرة

    الصحة العراقية: قتيلان و45 مصابا حصيلة أحداث البصرة أمس

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا التظاهرات في محافظة البصرة جنوبي البلاد يوم أمس الجمعة بلغت مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 45 آخرين بينهم 2 من عناصر القوات الأمنية.

    بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان "موقف المظاهرات في البصرة ليوم الجمعة شهد استشهاد 2 من المتظاهرين وإصابة 45 بينهم 2 من القوات الأمنية".

    البحرين المنامة
    © flickr.com / abcdz2000
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    وأضاف "21 من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية وحالة اختناق واحدة و23 إصابات أخرى".

    وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.

    وقال ناشطون مدنيون رفضوا الكشف عن هويتهم في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن:

    العشرات من المتظاهرين اقتحموا مساء الجمعة مبنى القنصلية الإيرانية في منطقة البراضعية بالبصرة بعد انسحاب القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى القنصلية وقاموا بإحراق المبنى.

    وأضاف الناشطون أن "حرق المبنى جاء احتجاجا على قطع إيران الكهرباء عن البصرة قبل أشهر، وبسبب قيام إيران بضخ كميات كبيرة من مياه البزل شديدة الملوحة إلى شط العرب الأمر الذي ساهم بتفاقم أزمة تلوث المياه في المحافظة".

    واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

    وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

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    العراق, احتجاجات البصرة, البصرة, العراق, البصرة
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