اليماني: مستاؤون لعدم تحميل الحوثيين مسؤولية فشل المشاورات

أعرب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم السبت، عن استياء الحكومة اليمنية لعدم تحميل جماعة أنصار الله "الحوثيين" مسؤولية فشل مشاورات جنيف.

جنيف — سبوتنيك. وقال اليماني في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في جنيف "نقدر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لكن نعبر عن استيائنا لعدم تحميل الطرف الآخر مسؤولية فشل المشاورات"، موضحا "اعتراضنا على تصريحات المبعوث الدولي، ولكن لا نعترض على جهوده".

وأضاف اليماني "أعذار الانقلابيين لعدم الحضور إلى جنيف غير مقبولة، وكان هناك نقص في الضغط الدولي".

وتابع اليماني "المبعوث الدولي قال لنا كلاما كثيرا في بداية المشاورات لكننا لم نراه" موضحا "لا نعرف ماذا يقول الانقلابيون للمبعوث الأممي في الغرف المغلقة".

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد صرح بأن وفد جماعة "أنصار الله" لمشاورات جنيف بذل جهودا للحضور، لكن بعض القضايا العالقة حالت دون ذلك.