الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بذريعة محاولة التسلل من غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة شبان فلسطينيين بذريعة محاولة التسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

© AFP 2018 / Ahmad Gharabli الجيش الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا ويصادر أموالا ومركبات من الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك . وبحسب بيان مقتضب صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فإن "قوة عسكرية رصدت 4 فلسطينيين جرى الاشتباه فيهم يحاولون اجتياز السياج الامني في شمال قطاع غزة".

وأضاف أدرعي أن "القوات الإسرائيلية هرعت إلى المكان واعتقلت المشتبه بهم ونقلتهم للتحقيق لدى قوات الأمن وعثر بحوزتهم على سكين وفأس".

ولَم يعط الجيش الإسرائيلي أية معلومات إضافية، لكنه أكد عدم وقوع إصابات في صفوف قواته المتمركزة قرب الحد الفاصل بين غزة إوسرائيل.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة أحداث عنف متواصلة منذ أواخر آذار/مارس الماضي مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، إذ تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

ومنذ أواخر آذار/مارس الماضي وحتى الآن سقط 175 قتيلا وأكثر من 18000 مصاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية. بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.