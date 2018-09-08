قرار من النائب العام بشأن فيديو لوافد يتحرش بسعوديات

أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، قرارا بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في إحدى المحلات التجارية.

ووفقا لوكالة "واس"، تنشط النيابة العامة لرصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

© AFP 2018 / Mark RALSTON إبعاد قائد عسكري إسرائيلي عن منصبه بسبب تحرش جنسي

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تحت عنوان "باكستاني يتحرش بفتيات سعوديات في أحد المجمعات".

ويظهر في الفيديو داخل أحد المتاجر النسائية، وهو يتحرش بالموظفات بطريقة غير لائقة.