الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتعقب مسلحي "داعش"

أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقال آمر اللواء 88 في الحشد الشعبي: "قوات اللواء شرعت صباح اليوم بعمليات واسعة لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين في محافظة ديالى وصولا إلى شرق محافظة صلاح الدين".

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وتابع أن العملية انطلقت من منطقة الفتحة وصولا إلى حقول علاس النفطية شرق محافظة صلاح الدين.

ونفذت القوات العراقية قبل فترة عملية "ثأر الشهداء"، لتأمين طريق بغداد — ديالى — كركوك ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بعد عمليات قتل واختطاف لمدنيين عراقيين حدثت على الطريق.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.