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13:43 08 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    السيسي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، سبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين البلدين، في ضوء انطلاق فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع".

    وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صباح اليوم السبت: "السيد الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والولايات المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، ورحب سيادته في هذا الإطار باِنطلاق فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018 والذي يُقام خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر/أيلول الجاري"، مضيفا كما "استعرض السيد الرئيس التطورات الجارية لجهود مكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية".

    وبحسب البيان، أشاد فوتيل "بقوة ومتانة العلاقات العسكرية بين البلدين"، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة، ومنوها في هذا الإطار إلى فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018، وما تعكسه من أهمية وعمق التعاون العسكري بين البلدين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

    وواصل البيان "كما ثمن فوتيل الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيدا في هذا الإطار بدور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

    وأضاف راضي في بيانه "كما تناول اللقاء سبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة للتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة".

    وتعد مناورات أو تدريبات "النجم الساطع" أحد أبرز وأهم التدريبات العسكرية المصرية الأمريكية، وبدأت عقب توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويجري تنفيذها كل عامين، إلا أنها توقفت إبان ثورة يناير 2011.

    وقرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إيقاف تدريبات النجم الساطع العسكرية في 2013 عقب أحداث العنف التي شهدتها مصر.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, السيسي, مصر, أمريكا
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