مطالب في دولة عربية بإلغاء حصص الموسيقى في مدارسها

طالب عدد من المغردين في دولة عربية، بإلغاء حصص الموسيقى من مدارسها.

ودشن مغردون كويتيون، هاشتاغ "#الغاء_حصة_الموسيقى"، والذي طالبوا من خلاله وزارة التربية الكويتية بإلغاء مادة الموسيقى، وتعويضها بحصة لتلاوة القرآن، من أجل غرس الدين في نفوس التلاميذ، بدلا من الموسيقى التي يعتبرها كثيرون مخالفة للشرع.

#الغاء_حصَه_الموسيقي

استبدلوها بحصه تعلم تجويد وحفظ القران

+جميع قصص الانبياء والمرسلين — استغفر الله واتوب اليه (@gnoobi97) September 8, 2018

والأخلاق جزء لايتجزأ من الدين يعني مافيه أفضل وأفيد من القرآن والتربية الإسلامية.. دام مكتوب أن دين هالدولة الإسلام..

الموسيقى من الملهيات ومرض للقلوب ومضيعةً للوقت مايجتمع قرآن وموسيقى في قلب واحد أليس الأولى الاستفادة من وقتها بشيء مفيد.

#الغاء_حصه_الموسيقي — Wajd (@Wajd__almutairi) September 8, 2018

مع إني أسمع الموسيقى و لا أتضايق منها

لكن بما أننا في مجتمع إسلامي و جزء من الشعب يستحرم سماع الموسيقى ، ما يجوز نجبرهم على سماعها او عزفها.. الخ

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تخيّلوا ولد حافظ القرآن و ابوه مطوع و كل يوم يحضر دروس تحفيظ بالمسجد ، و الصبح المدرس يقوله " دو ري مي "#الغاء_حصه_الموسيقي — حمد بدر الثامر (@Hamad7345) September 8, 2018

​ولكن في المقابل، وصف مغردين آخرين المطالبات بإلغاء حصة الموسيقى بـ "المتطرفة" وذكروا الآثار الإيجابية لتعليم الموسيقى في المدرسة على سلوك الطفل.

#الغاء_حصة_الموسيقي



وبين منع الكتب ودخول المفكرين والحجر على العقول والغاء حصة الموسيقى.. كأني بالكويت تتحول الى دولة طالبان..



وكأني بمعركة طرفاها شعب اصيل لازال يحتفظ بملامح كويته التي يعرفها "كويت الستينات والانفتاح" — وحكومه ونواب ناقمين على كويت الانفتاح يريدون طمسها! — Fatima M. Khajah (@doctorfatima) September 8, 2018

أثبتت دراسات إن الموسيقى من اقوى المؤثرات والمطورات عند الفكر والمشاعر والذاكرة والامراض النفسية كنوبات الهلع والقلق وتعتبر إلهام للإبداع الفني والكتابة ومهدّئة عند جميع الكائنات الحية..

وإنتوا تناقشون وجودها في مجتمع يعشقها؟#الغاء_حصة_الموسيقي

وترى موسيقى بألف مقصورة مو ياء. — طارق (@CartoOony) September 8, 2018

الاخ يطالب بـ #إلغاء_حصة_الموسيقى لانها لم تُخرج لنا طوال السنوات الماضية فنانا كـ بيتهوفن!

زعيم.. على منطقك هذا لازم بعد نطالب بـ:#إلغاء_حصة_الرياضة لانها لم تخرج لنا طوال السنوات السابقة لاعبا كـ مارادونا!!

و #إلغاء_حصة_الدين لانها لم تخرج لنا عالما كـ حسن البصري — أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) September 8, 2018

#الغاء_حصه_الموسيقي

فيه مواد تم الغاؤها ولم تحدث أي ضجه

مادة مهارات الحياه ومادة الحاسوب من الصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي وكذلك مادة التربية الوطنية والالغاء تم بعد دراسة والموسيقى بعيدا عن الحرام والحلال لا تقدم للتلميذ أي شي وولي الأمر وكل من يعمل في المدرسه يعلم هذا — مبارك محمد (@Mubarakjjjk11) September 8, 2018