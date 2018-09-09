مطالب في دولة عربية بإلغاء حصص الموسيقى في مدارسها

ودشن مغردون كويتيون، هاشتاغ "#الغاء_حصة_الموسيقى"، والذي طالبوا من خلاله وزارة التربية الكويتية بإلغاء مادة الموسيقى، وتعويضها بحصة لتلاوة القرآن، من أجل غرس الدين في نفوس التلاميذ، بدلا من الموسيقى التي يعتبرها كثيرون مخالفة للشرع.
#الغاء_حصَه_الموسيقي— استغفر الله واتوب اليه (@gnoobi97) September 8, 2018
استبدلوها بحصه تعلم تجويد وحفظ القران
+جميع قصص الانبياء والمرسلين
والأخلاق جزء لايتجزأ من الدين يعني مافيه أفضل وأفيد من القرآن والتربية الإسلامية.. دام مكتوب أن دين هالدولة الإسلام..— Wajd (@Wajd__almutairi) September 8, 2018
الموسيقى من الملهيات ومرض للقلوب ومضيعةً للوقت مايجتمع قرآن وموسيقى في قلب واحد أليس الأولى الاستفادة من وقتها بشيء مفيد.
#الغاء_حصه_الموسيقي
مع إني أسمع الموسيقى و لا أتضايق منها— حمد بدر الثامر (@Hamad7345) September 8, 2018
لكن بما أننا في مجتمع إسلامي و جزء من الشعب يستحرم سماع الموسيقى ، ما يجوز نجبرهم على سماعها او عزفها.. الخ
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تخيّلوا ولد حافظ القرآن و ابوه مطوع و كل يوم يحضر دروس تحفيظ بالمسجد ، و الصبح المدرس يقوله " دو ري مي "#الغاء_حصه_الموسيقي
ولكن في المقابل، وصف مغردين آخرين المطالبات بإلغاء حصة الموسيقى بـ "المتطرفة" وذكروا الآثار الإيجابية لتعليم الموسيقى في المدرسة على سلوك الطفل.
#الغاء_حصة_الموسيقي— Fatima M. Khajah (@doctorfatima) September 8, 2018
وبين منع الكتب ودخول المفكرين والحجر على العقول والغاء حصة الموسيقى.. كأني بالكويت تتحول الى دولة طالبان..
وكأني بمعركة طرفاها شعب اصيل لازال يحتفظ بملامح كويته التي يعرفها "كويت الستينات والانفتاح" — وحكومه ونواب ناقمين على كويت الانفتاح يريدون طمسها!
أثبتت دراسات إن الموسيقى من اقوى المؤثرات والمطورات عند الفكر والمشاعر والذاكرة والامراض النفسية كنوبات الهلع والقلق وتعتبر إلهام للإبداع الفني والكتابة ومهدّئة عند جميع الكائنات الحية..— طارق (@CartoOony) September 8, 2018
وإنتوا تناقشون وجودها في مجتمع يعشقها؟#الغاء_حصة_الموسيقي
وترى موسيقى بألف مقصورة مو ياء.
الاخ يطالب بـ #إلغاء_حصة_الموسيقى لانها لم تُخرج لنا طوال السنوات الماضية فنانا كـ بيتهوفن!— أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) September 8, 2018
زعيم.. على منطقك هذا لازم بعد نطالب بـ:#إلغاء_حصة_الرياضة لانها لم تخرج لنا طوال السنوات السابقة لاعبا كـ مارادونا!!
و #إلغاء_حصة_الدين لانها لم تخرج لنا عالما كـ حسن البصري
#الغاء_حصه_الموسيقي— مبارك محمد (@Mubarakjjjk11) September 8, 2018
فيه مواد تم الغاؤها ولم تحدث أي ضجه
مادة مهارات الحياه ومادة الحاسوب من الصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي وكذلك مادة التربية الوطنية والالغاء تم بعد دراسة والموسيقى بعيدا عن الحرام والحلال لا تقدم للتلميذ أي شي وولي الأمر وكل من يعمل في المدرسه يعلم هذا
#الغاء_حصة_الموسيقي جهل من يطالب بألغاء حصة الموسيقى بفوائدها يؤدي الى ضرر امة بالكامل— universal hobo 🌍 (@unicorn_hobo99) September 9, 2018
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