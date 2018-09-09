مسلحون يفجرون أنبوبا نفطيا في كركوك شمالي العراق

فجر مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، أنبوب نفط في محافظة كركوك شمالي العراق، بينما تواصل القوات الأمنية جهودها لإخماد الحريق.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قائد قوات الأمن الكردية "أسايش" بالمنطقة، إدريس رفعت، في تصريح صحفي، حسب موقع "إن آر تي" العراقي، "تم تفجير خط أنابيب نقل النفط الخام في كركوك، صباح اليوم بواسطة عبوتين ناسفتين".

وأشار إلى أن "النيران لا تزال مشتعلة ولم يتم إخماد الحريق حتى الآن"

وأكد رفعت، أن الشرطة العراقية لم تسيطر بعد بشكل كامل على المنطقة، وهو "ما يسمح لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) المختبئين في الجبال، بمهاجمة المنشآت النفطية بين الحين والآخر".

ولم تعلن أية جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم.

واستعادت الحكومة المركزية في بغداد، سيطرتها على محافظة كركوك في شمال البلاد في تشرين الأول /أكتوبر من العام الماضي، بعد أن كانت تحت سيطرة المكون الكردي على مدى عدة سنوات.

وشهد الشهر الماضي عمليات قتل واختطاف مدنيين عراقيين على طريق بغداد- ديالى- كركوك، ما دفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عملية عسكرية (أطلق عليها اسم ثأر الشهداء) لتأمين الطريق ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.