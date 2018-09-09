حكم جديد على فتاة لبنانية محبوسة بتهمة التطاول على مصر

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، انهارت منى المذبوح خلال مرافعه دفاعها الذي طالب بالبراءة من التهم المنسوب إليها، استنادا على ما تقدمت به من اعتذار للشعب المصرى، مؤكدة أن موكلتها تعاني من مرض عصبي يصيبها بحالات غضب شديدة.
وقدم الدفاع في وقت سابق، ما يفيد بأن موكلته تعاني من اضطرابات عصبية نتيجة إصابتها بمرض في المخ وهي في الثانية عشرة من عمرها، كما قدم عددا من مجلة "جرس" اللبنانية بتاريخ 2006 بها خبر منشور عن استغاثة لجمع تبرعات لإجراء عملية لها في المخ.
وكانت عدة بلاغات، تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع منى المذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.
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