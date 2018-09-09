حكم جديد على فتاة لبنانية محبوسة بتهمة التطاول على مصر

قضت محكمة مصرية بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تأييد تغريمها 10700 جنيه، في قضية نشرها فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، انهارت منى المذبوح خلال مرافعه دفاعها الذي طالب بالبراءة من التهم المنسوب إليها، استنادا على ما تقدمت به من اعتذار للشعب المصرى، مؤكدة أن موكلتها تعاني من مرض عصبي يصيبها بحالات غضب شديدة.

وقال دفاع المتهمة إن ما تفوهت به منى المذبوح كانت عبارات تسمعها من الشباب ولم تكن تقصد أي كلمة آثمة، مؤكدة أنها لم تكن في وعيها.

وقدم الدفاع في وقت سابق، ما يفيد بأن موكلته تعاني من اضطرابات عصبية نتيجة إصابتها بمرض في المخ وهي في الثانية عشرة من عمرها، كما قدم عددا من مجلة "جرس" اللبنانية بتاريخ 2006 بها خبر منشور عن استغاثة لجمع تبرعات لإجراء عملية لها في المخ.

وكانت عدة بلاغات، تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع منى المذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.