هيئة سعودية "تأسف"... "جريمة بشعة" في صحراء المملكة (فيديو)

بدأت السلطات السعودية ملاحقة صيادين محليين قاموا بقتل ضبع ونيص، وسلخوهما بعد أن عذبوهما بوحشية.

وأعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية "اطلعنا على الفيديو الذي ظهر فيه قتل الحيوانين، أبلغن الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وأثار مقطعا فيديو لذبح الحيوانين ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم ذبح الضبع بعد إطلاق النار على رأسه، فيما تم ذبح حيوان النيص بعد ضربه على رأسه قبل ذبحه بسكين.

تود #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية التوضيح للجميع أنها وبكل أسف اطلعت على مايتم تداوله من مقاطع وصور يظهر فيها أشخاص يقومون بقتل حيوانات فطرية وأن هذا الفعل المخالف للأنظمة ينم عن قلة وعي وادراك لأهمية هذه الكائنات الفطرية ودورها في التوازن البيئي. — الهيئة السعودية للحياة الفطرية (@saudiwildlife) September 9, 2018

ولم تتوصل السلطات إلى الآن لهوية الصيادين ومكان الحادث.

وصلني مقطع بالواتس لرجال يسلخون ضبع ونيص مع بعض،

أي تخلف هذا وبشاعة منظر ،

والله مايلامون لوكانت في سنوات خلت حيث لاتوجد لديهم مثل هذه النعم وقت يجبرهم الجوع على اكلها اما الان فالخير موجود وممدود ولله الحمد.

حماية الحياة الفطرية 📢 — فالح الفالح (@falehbnsaud) September 8, 2018

وتعكف السعودية على تشكيل جهاز شرطة بيئية يعمل على ضبط السلوك البيئي ومنع التجاوزات والمخالفات، بضبط المخالفين لسلامة وصحة البيئة ومراقبة ومعاقبة الأفعال التي تشكل تعديا سافرا ضد البيئة.