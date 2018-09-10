قوات عسكرية قطرية تستعد... أمريكا تكشف تفاصيل ما يحدث في الخليج

كشف نائب الأدميرال سكوت ستيرني، قائد القوات البحرية الأمريكية المركزية، وقائد الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، تفاصيل العملية العسكرية التي تتأهب قطر لإجرائها في الخليج.

وقال المسؤول العسكري إن الولايات المتحدة لديها تمارين بحرية مختلفة مع قطر خلال العام الجاري، ومنها على سبيل المثال تمرين بحري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خاص بأمن العمليات البحرية في الخليج العربي، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وقال ستيرني إن قطر تشارك يوميا في السماح لقوات البحرية الأمريكية بإجراء تدريبات بكل أمان، وتابع قائلا: "نحن نقدر لقطر دعمها لنا في الخليج العربي".

وحول التدريب المرتقب مع قطر في نوفمبر المقبل، أوضح ستيرني أنه يسمى "إيسترن سيلر" وهو جزء من التدريبات الثنائية بين القوات البحرية الأمريكية والقطرية، وهو تدريب سنوي يجرى بين الجانبين، كما أنه تدريب مشابه يجري مع كل الشركاء الخليجيين ضمن الترتيبات الثنائية معهم، وهذا يندرج ضمن تدريباتنا المستمرة التي تسعى إلى بناء القدرات والشراكات مع كل دول الخليج.

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL قطر تتخذ إجراءات عاجلة لـ"الحرب الكبرى"

وأشار ستيرني إلى أن الولايات المتحدة تشارك حاليا في التخطيط والتنفيذ والتوجيه لأربعة تمارين مختلفة مع بعض الشركاء الإقليميين والعالميين ضمانا للاستقرار والأمن البحريين في المنطقة التي تبقى تحت مسؤولية القوات البحرية المركزية الأمريكية من شرق المتوسط على قناة السويس وصولا إلى البحر الأحمر وباب المندب ثم خليج عدن وبحر العرب وخليج عمان ومضيق هرمز والخليج العربي والمحيط الهادي.

وأضاف أن القوات الأمريكية لديها تمارين نهاية هذا الشهر على إطلاق صواريخ أرض-أرض على أهداف سريعة التنقل، ومن الضروري أن نعرف بان القوات البحرية المركزية ملتزمة بالعمل في هذه المنطقة منذ زمن بعيد، وبالتالي فهذه التمارين لا تأتي استجابة لتهديد محدد، ولكن تشير إلى ضمان الأمن والاستقرار، وأيضا الدفاع عن كل هذه الممرات البحرية في المنطقة.

وأشار قائد القوات البحرية الأمريكية المركزية، إلى أن هذه التمارين بدأت السبت في خليج عدن على الشاطئ الجيبوتي، ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز الجهوزية في القوات الأمريكية لضمان حرية التنقل في باب المندب وأيضا لدينا صواريخ موجهة وفريق مكافحة الإرهاب. وكل هذه التمارين للتأكد من جاهزية القوات الأمريكية بالتعاون مع الشركاء. وقال إن كل هذه التمارين تبرز أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان التنقل والتجارة الدولية بما يتماشى مع القانون والأحكام الدولية.

وعبر نائب الأدميرال سكوت ستيرني عن استعداد الولايات المتحدة الكامل لحماية المنطقة، والحفاظ على حرية التجارة البحرية بها من أي مخاطر. وأضاف قائد القوات البحرية الأمريكية أنه لا يفضل التحدث عن نوايا ما يمكن أن يحدث إذا ما حاولت إيران السيطرة على مضيق هرمز بقوة السلاح بعد فرض الولايات المتحدة العقوبات على النفط. وشدد على أن الولايات المتحدة من خلال أفعالها، وبالتعاون مع شركائها في المنطقة والخليج العربي تعمل على استقرار المنطقة وحمايتها.

© Sputnik . Ramil Sitdikov بعيدا عن دول المقاطعة وعبر إيران... قطر توقع اتفاقات لأول مرة

وردا على سؤال حول تهديد إيران مطلع شهر يونيو الماضي بإغلاق مضيق هرمز إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية، اعتبر نائب الأدميرال سكوت ستيرني أنه من السابق لأوانه التحدث عن أي تحرك عسكري ضد إيران، بعد تخوف دول الجوار من السيطرة على مضيق هرمز. وأضاف نائب الأدميرال الأمريكي أن بلاده مستعدة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارية الدولية.

وأكد أن موقف الولايات المتحدة هو الحماية وليس التسبب بأزمات دولية، أو القيام بأي أعمال استفزازية وتصعيدية، مشيرا إلى وقوف بلاده لضمان أمن المنطقة. واستطرد نائب الأدميرال سكوت ستيرني، أن التعليقات الاستفزازية من إيران وتهديداتها يتم أخذها على محمل الجد، مضيفا:"نعي تماما أي تغيرات في الظروف وأي تهديدات وشيكة، قائلًا: "مستعدون لمواجهة أي تهديد على مصالحنا وسفننا".

وحول الدعم الذي تقدمه القوات الأمريكية لضمان أمن باب المندب، قال ستيرني، إن بلاده تدعم المصالح الأمريكية في البحر الأحمر وجنوبه على وجه التحديد، مشيرا إلى أن "هذا الوجود يدعم أيضا المصالح الدولية والإقليمية والشركاء في المنطقة. ويجب أن نضمن قوتنا على الرد، وأن نكون مستعدين لأي تصعيد في البحر الأحمر".