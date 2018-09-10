مشروع سعودي عملاق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشعائر المقدسة

نقل موقع البوابة، عن الأمير ابن فيصل قوله بأن الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في مكة والحرم المكي بهدف تحقيق راحة أكبر للحجاج.
في سياق متصل، أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دراسة بهدف تحديد أقصى موعد مطلوب لكي يؤدي كل مسلم في العالم مناسك الحج، وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوافدين إلى مكة في موسم الحج بلغ ذروته في عام 2012، إذ بلغ 3.16 مليون حاج، مقارنة مع 1.7 مليون شخص في العام الجاري.
وعليه يبدو أنه من المستحيل أن يتاح لجميع المسلمين في العالم، والذين يقدر عددهم بـ1.8 مليار شخص، فرصة لأداء مناسك الحج ولو مرة في حياتهم، مشيرة إلى أن 581 عاما على الأقل هي الفترة المطلوبة كي يؤدي جميع المسلمين في العالم اليوم، مناسك الحج.
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