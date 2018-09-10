وزير الخارجية المصري يطير إلى أديس أبابا غدا

قال السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري، سيتوجه مساء غد الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 من الشهر الجاري، بهدف بحث سبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات العامة يطيرون إلى أديس أبابا لمناقشة أزمة سد النهضة

وأشار السفير أبو زيد، إلى أن الخلوة من المقرر أن تتناول مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بعملية إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وما تم إنجازه من مراجعات لكفاءة عمل المفوضية، والانتقال نحو متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المراجعة الإدارية والمالية المستقبلة، والتقارير الخاصة بالإصلاحات المالية والإدارية.

وأضاف: "بالإضافة إلى مناقشة البدائل الخاصة بإصلاح نظام انتخاب وتعيين منظومة القيادة بالمفوضية، وتقديم مقترحات لقمة نوفمبر للإصلاح المؤسسي بالاتحاد الأفريقي… ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء الأفارقة على هامش الاجتماعات".