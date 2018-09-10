وزير الخارجية المصري يطير إلى أديس أبابا غدا

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن الزيارة تأتي للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 من الشهر الجاري، بهدف بحث سبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.
وأضاف: "بالإضافة إلى مناقشة البدائل الخاصة بإصلاح نظام انتخاب وتعيين منظومة القيادة بالمفوضية، وتقديم مقترحات لقمة نوفمبر للإصلاح المؤسسي بالاتحاد الأفريقي… ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من الوزراء الأفارقة على هامش الاجتماعات".
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