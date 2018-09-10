عمرو أديب يعلن موعد اعتزاله... ويكشف تفاصيل فيديو تركي آل الشيخ

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن موعد اعتزاله، بعد أن قضى 22 عاما في العمل الإعلامي.

وأعلن أديب عن أنه سيعتزل بشكل نهائي بعد 3 سنوات، وأنه سيتفرغ من بعدها في تشجيع ناديه المفضل لكرة القدم الزمالك، وبقضاء الوقت مع أبنائه.

وقال: "لقد بلغت من العمر 55 عاما، وأعمل منذ 22 عامًا في التليفزيون، ولذلك فمن الجيد أن أعمل لمدة 3 سنوات أخرى، حتى أكُمل الـ "ربع قرن"، ولن أعمل بعد ذلك، وسأكتفي بتشجيع الزمالك".

وتأتي تصريحات عمرو أديب، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لإطلاق برنامجه الجديد "الحكاية" المقرر عرضه السبت القادم على فضائية "إم بي سي مصر".

يوم ١٥ على ام بي سي مصر pic.twitter.com/dOs0AY2ID9 — Amr Adib (@Amradib) September 5, 2018

وتابع: "إني سعيد أنني وفي أواخر حياتي الإعلامية أنهيها في محطة كبيرة… هناك إعلاميين يضطرون لإنهاء مشوارهم في محطات خارجية بربع الأجر… لكنني سأخبر أولادي أنني أنهيت مشواري بمحطة كبيرة".

ورد عمرو أديب على الفيديو الذي جمعه برئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، أثناء تعاقده مع "إم بي سي" لتقديم برنامج "الحكاية"، والذي اعتبره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مهين للإعلامي المصري.

From last night’s launch event of #Egypt’s Amr Adib’s New #TalkShow on “MBC Masr”… in the presence of Yosra and M.AbdelMotaal | #Cairo pic.twitter.com/qk1KC8xvPC — Mazen HAYEK (@HayekMG) September 10, 2018

وأوضح أديب أن تواجد تركي آل الشيخ في الفيديو، كان بغرض تقديمه لقنوات "إم بي سي"، لكن بعد ذلك ذهب لدبي والجميع رأى صوره وجلس مع رئيس مجلس إدارة قنوات "إم بى سي"، واتفقنا على العمل، وشدد على أن اتفاقه كله مع مؤسسة "إم بي سي".