بشكل مفاجئ... الجيش السوري يرسل تعزيزات جبارة إلى ريف حلب الشمالي (فيديو)

أرسل الجيش السوري تعزيزات كبيرة إلى محور ريف حلب الشمالي حيث المناطق المتاخمة لسيطرة "جبهة النصرة" وفصائل "غصن الزيتون"، في الوقت الذي قصفت فيه وحدات من الجيش مواقع تنظيم "النصرة" في أرياف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

أفادت صحيفة "الوطن" السورية أن "الجيش السوري عزز مواقعه في ريف حلب الشمالي المتاخم لمناطق سيطرة "جبهة النصرة"، وفصائل "غصن الزيتون" التي سيطرت على عفرين.

© Sputnik . Iliya Pitalev بعد غارات لسلاح الجو... الجيش السوري يقصف مواقع "النصرة" في ريف إدلب

وأوضح مصدر عسكري في حلب لـ"الوطن" أن الجيش السوري استقدم خلال الأيام الأخيرة تعزيزات ضخمة إلى شمال حلب في جميع خطوط التماس التي تفصله عن مناطق هيمنة "النصرة" في الجيب الممتد من جمعية الزهراء وصالات الليرمون الصناعية وبلدة كفر حمرة شمال غرب حلب إلى مزارع الملاح وبلدات حريتان وحيان وعندان وبيانون شمالاً، بهدف التحضير لعملية عسكرية لتطهير المنطقة على غرار في ما فعل في جبهتي غرب وجنوب غرب المدينة المتصلتين بالريف الإدلبي.

وبين المصدر أن "تعزيزات الجيش السوري تمركزت أيضاً قبالة خطوط تماس مناطق نفوذ مسلحي "غصن الزيتون"، الموالين لتركيا، لتشكيل قوة ردع كبيرة تحول دون سعي أي مكوناتها لتعديل خريطة السيطرة بأوامر من أنقرة في حال شن الجيش عمليته العسكرية نحو أرياف إدلب".

وكان الجيش السوري قصف بسلاحي المدفعية والصواريخ مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في أرياف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، ويأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ سلاح الجو غارات على مواقع الإرهابيين في المنطقة.