غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل ليبيا

غرق نحو 100 مهاجر أوائل سبتمبر/ أيلول، عندما غرق قاربان مطاطيان قبالة السواحل الليبية.

نقلت وكالة "رويترز" عن منظمة "أطباء بلا حدود"، أن قاربين انطلقا من الساحل الليبي في أول سبتمبر، وكان كل قارب يحمل عشرات الأشخاص معظمهم أفارقة.

© Sputnik . Andrei Stenin بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف بنود اتفاق وقف إطلاق النار

وقال أحد الناجين إن محرك أحد القاربين تعطل بينما فرغ الهواء من الثاني، ونجا البعض بالتشبث بالحطام الطافي.

وتعتبر ليبيا محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر إلى بلدان أوروبية عبر البحر المتوسط رغم تراجع الرحلات بصورة كبيرة منذ يوليو/ تموز الماضي بسبب تزايد نشاط خفر السواحل المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

ويحاول معظم المهاجرين الإبحار عبر المتوسط على أمل أن تنتشلهم سفن تديرها منظمات إغاثة وتنقلهم إلى إيطاليا رغم غرق الكثيرين خلال هذه المغامرة.