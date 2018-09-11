"صقر البحر" تنضم للأسطول الجوي السعودي... وهذه مهامها

وقال قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، إنه من المقرر أن يتم تدشين الطائرة الأولى من مشروع الطائرات العمودية البحرية القتالية المتعددة المهام من نوع (MH-60R) التي تعمل من على ظهر السفن والقواعد البحرية في الأساطيل، الخميس المقبل.
#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تدشن طائرة (MH-60R)— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_Gov_Sa) September 10, 2018
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وأضاف الغفيلي أن هذا الطائرة تمتلك قدرات للحروب السطحية والحروب تحت السطحية، كذلك لديها القدرة على القيام بالمهام الثانوية كالبحث والإنقاذ ونقل المصابين والتي ستنضم إلى طيران القوات البحرية الملكية السعودية.
#Sailors aboard the #USSMcCampbell guide an MH-60R Sea Hawk #helicopter during #MultiSail, an exercise between U.S. & Japanese forces. pic.twitter.com/jByw5fBDBo— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) March 16, 2017
ونقلت "رويترز"، وقتها، عن تقرير لوكالة التعاون في قطاع الدفاع والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الصفقة تشمل بيع عشر طائرات هليكوبتر متعددة الأغراض (MH-60R)، و38 صاروخا (أ ج م — 114ر هيللفيري اا)، و24 رشاشا وغيرها من المعدات.
انفوجرافيك..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 10, 2018
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وزارة الدفاع تدشن أول طائرة عمودية في الولايات المتحدة.. تعرّف عليها.
.#السعودية #وزارة_الدفاع
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وأضافت: "ستستخدم السعودية هذه القدرات لردع التهديدات الإقليمية، وتعزيز دفاعاتها الداخلية".
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