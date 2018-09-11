"الصحة المصرية" ترد على أنباء تسبب دواء بالاختناق حتى الموت

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أول رد رسمي على تسبب حقن مضادات حيوية في مشاكل صحية للمواطنين.

ووفقا لتقارير صحفية مصرية، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن هناك شكاوى جاءت على استخدام حقن "السيفترياكسون"، أعقبها ظهور حساسية، كما انتشرت أنباء عن تسببه في اختناق بالشعب الهوائية والموت.

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وأوضحت زيادة أنه تم تشكيل فرق طبية لسحب عينات عشوائية من جميع المستحضرات المصنعة محليا، لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية كـ"إجراء احترازي".

وشددت زيادة على ضرورة تعميم المنشور الخاص بالتعليمات الصحيحة لإعطاء الدواء عبر "الحقن الوريدي"، وضرورة إجراء "اختبار الحساسية" قبل حقن بعض المضادات الحيوية.

ولفتت زيادة إلى أن الإدارة تأكدت من سلامة عبوات الأدوية المتداولة، بالإضافة لمراقبة التفتيش الصيدلي، والتحليل المستمر لكافة التشغيلات المنتجة من كافة المصانع، كما يقوم مركز اليقظة بالمتابعة بعد التسويق للتأكد من سلامة وأمان كافة المستحضرات المتداولة واتخاذ التدابير اللازمة لما فيه الصالح العام.

وتؤكد الإدارة المركزية للصيدلة أنه يتم دوريا سحب عينات من تلك المستحضرات في المصانع المنتجة لها، للتأكد من سلامتها قبل السماح بتداولها، كما يتم التعامل المستمر في كل الشكاوى بالتواصل مع الجهات الشاكية وفحص ما يرد بها مع المراجعة العلمية والتأكد من إزالة سبب الشكوى بنشر الوعي الكافي.