بعد تقرير "بلومبرغ"... شركة إماراتية توضح حقيقة منح الإقامة

زعمت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن شركة "إعمار" الإماراتية العقارية، تعتزم منح تأشيرات للمستثمرين، ممن يشترون عقارات في مشاريعها.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تأشيرات الإقامة تصل مدتها إلى 10 سنوات.

© REUTERS / HANDOUT شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب

ولكن شركة "إعمار"، أوضحت اليوم الثلاثاء، أنها لا تخطط لمنح تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين ممن يشترون عقارات في مشاريعها، بحسب صحيفة " البيان " الإماراتية.

وأكدت في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي، أن إصدار التأشيرات من اختصاص السلطات المعنية في الدولة، ولا علاقة للشركة بذلك.

وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية لقرائها، أن "بلومبيرغ" نقلت الخبر عنها، والذي تؤكد أنها لم تذكر فيه مطلقا أن "إعمار" تخطط "لمنح" تأشيرات للمستثمرين، بل ذكرت أن الشركة تطرح عروضا "تتيح" للمستثمرين الحصول لملاكها مكاسب ومميزات من بينها حصول المستثمر وعائلته على إقامة لمدة 10 سنوات، مستفيدة من قرار أصدره مجلس الوزراء، في شهر يونيو/ حزيران، في إطار حزمة حوافز متكاملة، ويتوقع العمل به قريبا.