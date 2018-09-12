قطر تحذر مواطنيها الموجودين في أمريكا

حذرت قطر مواطنيها، وذلك عبر بيان رسمي جرى تدواله اليوم الأربعاء، ونشرته الصحف القطرية.

ودعت السفارة القطرية في واشنطن المواطنين والطلاب القطريين الموجودين في الولايات الأمريكية على الساحل الشرقي إلى "أخذ الحيطة".

سفارتنا في واشنطن تطالب المواطنين والطلاب المتواجدين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار #فلورنس#قطر #Florence pic.twitter.com/yP0zAEB4Ss — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) September 12, 2018

وقال بيان السفارة إنه على المواطنين الحذر من "إعصار فلورنس" الذي اقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت السفارة على ضرورة اتخاذ الطلبة والمواطنين جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم.