قطر تحذر مواطنيها الموجودين في أمريكا

ودعت السفارة القطرية في واشنطن المواطنين والطلاب القطريين الموجودين في الولايات الأمريكية على الساحل الشرقي إلى "أخذ الحيطة".
سفارتنا في واشنطن تطالب المواطنين والطلاب المتواجدين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار #فلورنس#قطر #Florence pic.twitter.com/yP0zAEB4Ss— أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) September 12, 2018
وقال بيان السفارة إنه على المواطنين الحذر من "إعصار فلورنس" الذي اقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت السفارة على ضرورة اتخاذ الطلبة والمواطنين جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم.
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