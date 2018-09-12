سكان قطر ينتظرون حدثا مهما خلال هذا الشهر

ينتظر سكان قطر حدثا مهما خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بدءا من بعد غد الجمعة.

وأعلنت دار التقويم القطري أن سكان قطر ودول المنطقة العربية، سيتمكنون من رؤية ورصد 4 كواكب من المجموعة الشمسية، حسب صحيفة العرب القطرية.

سكان قطر سيتمكنون من رؤية ورصد 4 كواكب بالعين المجردة خلال سبتمبر الجاري#الدوحة #قطرhttps://t.co/FWGbQxhHMf — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) September 12, 2018

ويتمكن أهل قطر من رؤية الكواكب في السماء خلال الشهر الجاري، بالعين المجردة.

ويكون كوكب المشترى أول الكواكب التي تقترب من الأرض يوم 14 سبتمبر، ويمكن رؤيته عقب غروب شمس يوم الجمعة.