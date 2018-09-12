فرار جماعي وخسائر فادحة... شاهد الفيديو الذي تنشره "أنصار الله" لأول مرة

بث الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مشاهد تعرض لأول مرة لعمليات مشتركة لسلاح المدفعية وسلاح الجو المسير باستهداف تجمعات وآليات لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي.

ووثقت كاميرا سلاح الجو المسير اشتراك سلاح المدفعية مع سلاح الجو المسير في عمليات نوعية، بالاستناد إلى الرصد الجوي بتوجيه القذائف والهاونات لضرب هذه التجمعات والآليات في الساحل الغربي.

وأوضحت المشاهد تكامل وفاعلية كبيرة بين السلاحين بتوجيه دقيق للمدفعية والهاونات على أهداف عسكرية بإحداثيات أصابت الأهداف إصابة فائقة الدقة، مما يجعل سلاح المدفعية قناصة دقيقة التصويب، وفقا لقناة المسيرة.

وبحسب "المسيرة"، "بينت المشاهد هلع جنود التحالف وإصابتهم بحالة من الذهول وسط فرار جماعي لهم إثر تتالي الضربات المدفعية والهاونات عليهم بدقة 100%".

وتمكنت القوات الحكومية اليمنية المشتركة، خلال الساعات القليلة الماضية من إحراز تقدم بمحافظة الحديدة غربي البلاد بعد معارك مع مسلحي "الحوثيين".

وذكر مصدر في السلطة المحلية بالحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المشتركة تقدمت إلى قوس النصر في كيلو 12 شرق مدينة الحديدة وقطعت طريق الحديدة صنعاء الاستراتيجي، بعد معارك مع مسلحي الحوثيين، مدعوم بقصف مكثف لطيران التحالف على طول الطريق وصولاً إلى كيلو 16".