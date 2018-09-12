رسميا... مصر تحسم الجدل حول سبب وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة

أعلن النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الأربعاء، أن بكتريا الأشركية المعوية "إي كولاي" كانت أحد العوامل، التي أدت إلى وفاة سائحين بريطانيين، في فندق بمنتجع الغردقة على البحر الأحمر الشهر الماضي.

وقال النائب العام في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن تقرير الطب الشرعي يشير إلى أن سبب الوفاة "النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت من الإصابة ببكتريا الأشريكية المعوية، وما أدت إليه من إسهال وقيء، واختلال في مستوى الأملاح بالدم".

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou "مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن انفجار إطارات إحدى طائراتها أثناء الهبوط

وتابع البيان: "وساهم في زيادة شدة النزلة المعوية وتأثيرها الحالة المرضية الشديدة في القلب المتمثلة في ضيق الشرايين التاجية الثلاثة؛ مما نتج عنه نقص في الإمداد الوعائي في القلب ، مترافقًا مع تأثيرات العدوى المرضية ما أدى إلى الوفاة في النهاية".

وبالنسبة لجثمان المتوفاة سوزان إلين كوبر، أشار البيان إلى أن التشريح كشف عن أنها لا تعاني من ثمة أمراض سوى ضيق بسيط بالشرايين التاجية المغذية للقلب تقدر بنسبة من 30 إلى 40%، وأنه لا يوجد أي سبب عضوي مزمن من شأنه إحداث الوفاة.

وكانت وفاة السائحين أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعزا تقرير الطب الشرعي وفاة سوزان إلى إصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي ما أدى إلى وفاتها، ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها ببكتريا الأشريكية، كونها مقيمة مع زوجها المتوفى بذات الغرفة، وملازمتها له في التنقل وتناول ذات الطعام.

وكانت وكالة "توماس كوك" للسياحة والسفر، قد أعلنت في بيان نشرته في وقت سابق من هذا الشهر، أنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإي كولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان.

وأعلنت وزارة السياحة المصرية، الشهر الماضي، عن وفاة سائحين من الجنسية البريطانية، وأشارت إلى أن أسباب الوفاة طبيعية وتخلو من أي شبهة جنائية.