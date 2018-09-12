الحوثي: التحالف في ورطة

قال رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، إن تحالف "العدوان" في ورطة.

كتب رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، تغريدة جديدة على حسابه الشخصي في "تويتر": تحالف العدوان في ورطة، بسبب تعنته بعدم تقديم ضمانات لخروج الوفد الوطني، وعودته أو السماح لدولة ليست شريكة بالعدوان لنقل وفد صنعاء إلى جنيف".

وأضاف الحوثي: "لذلك تجد حمى التصريحات المتتالية من قبل مسؤولي العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه في محاولة للتغطية على انتهاكهم للقانون الإنساني وعرقلة السلام، ولن تجدي".

تحالف العدوان في ورطة بسبب تعنته بعدم تقديم الضمانات لخروج الوفد الوطني وعودته او السماح لدولة ليست شريكةبالعدوان لنقل وفدصنعاءالى جنيف

لذلك تجد حمى التصريحات المتتاليةمن قبل مسؤلي العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه في محاولة للتغطيةع انتهاكهم للقانون الانساني وعرقلةالسلام ولن تجدي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وكان المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، قد حمل التحالف العربي مسؤولية عرقلة انتقال الوفد للمشاركة في مشاورات جنيف.

وقال المجلس في تصريح على لسان مصدر مسؤول بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله": "إن قوى العدوان لا تزال ترفض منح ترخيص لطائرة عُمانية لنقل الوفد الوطني".