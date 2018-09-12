السيسي يأمر الحكومة بتنفيذ مشروع جديد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الحكومة بتنفيذ مشروع جديد لجمع وتصنيع "بلازما الدم" في مصر.

واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، لمتابعة تنفيذ إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية.

وووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، طالب السيسي الحكومة بتنفيذ مشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما، والقضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة.

كما طالب السيسي بمعرفة آخر مستجدات الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض السارية.