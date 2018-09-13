وزير خارجية البحرين ومدير معهد الدراسات الدولي يبحثان ترتيبات "حوار المنامة"

بحث وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، مع المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، توم بكت، في المنامة، اليوم الخميس، عقد وتنظيم مؤتمر "حوار المنامة"، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، الذي يناقش مستقبل المنطقة ومختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.

القاهرة-سبوتنيك. بحسب الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية، "أشاد الوزير خالد بن أحمد، بالجهود الحثيثة التي يقوم بها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في تعزيز التفكير الاستراتيجي، وإثراء الحوارات العلمية البناءة حول مختلف القضايا التي تهم المنطقة والعالم".

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وأكد وزير الخارجية البحريني حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد في تنظيم مؤتمر "حوار المنامة"، الذي يجمع عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين، من آسيا وأفريقيا،

وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، في عاصمة مملكة البحرين، لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.

من جانبه، أعرب بكت، عن تقديره لـ "دعم وزير الخارجية البحرين لأنشطة وفعاليات المعهد، وحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتحقيق أهداف المعهد وتنفيذ برامجه".

والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس)، هو معهد أبحاث بريطاني في مجال الشئون الدولية، ويصنف ضمن أفضل المؤسسات البحثية في العالم.